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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تقديم ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينج، قال، الخميس، إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 للدول الأخرى في 2021.
وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن لقاحات مرض كوفيد-19 أن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات.
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد قال في أواخر يوليو/تموز إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.