بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم بريطانيا مناقشة الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت"، التي تعرضت لهجوم دامي في خليج عمان، خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" ببحر عمان.

وقال راب، في تغريدة نشرها الأربعاء عبر تويتر: "خاطبنا رئيس مجلس الأمن، جنبا إلى جنب، مع رومانيا وليبيريا بشأن هجوم إيران على ناقلة ميرسر ستريت".

وأضاف: "يجب على المجلس الرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي".

والثلاثاء، رجحت بريطانيا ورومانيا وليبيريا تورط إيران في الهجوم الدامي على ناقلة "ميرسر ستريت"، التي تديرها شركة إسرائيلية، قبالة عمان.

وقالت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، في رسالة لمجلس الأمن، إن "الهجوم الدامي على الناقلة (ميرسر ستريت) شكل خطرا على سلامة الشحن الدولي وأمنه".

وأضافت الدول الـ3 أن "الهجوم على السفينة ميرسر ستريت انتهاك واضح للقانون الدولي ولا بد من التنديد به".

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه "من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر".

وقال دبلوماسيون، إن الناقلة "ميرسر ستريت" ،التي رجحت مصادر أمنية بريطانية تعرضها لاختطاف من عناصر إيرانية، أدى لمقتل اثنين من طاقمهما،