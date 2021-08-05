مقتل 10 مدنيين في هجمات إرهابية شمالي بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مصدر أمني "نفذ مسلحون مجهولون مساء الأربعاء سلسلة هجمات في الشمال أسفرت عن مقتل نحو عشرة من السكان المحليين"، وأكد مسؤول محلي في منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن" وقوع هذه الهجمات التي نُفذت في منطقة الساحل.



وتشهد بوركينا فاسو تظاهرات من وقت لآخر احتجاجا على "تزايد انعدام الأمن والإرهاب"، حيث يدعو المتظاهرون السلطات إلى "اتخاذ إجراءات ضد الهجمات الإرهابية المتكررة"، وفقا للعين.

وفي منطقة الوسط الشمالي، تجمع المتظاهرون في مدينة كايا مؤخرا ملوحين بلافتات عليها "موتى، موتى، لا نريد المزيد!" و"لا لانعدام الأمن المتزايد" و"نريد زرع حقولنا بسلام".

وقال بوكاري أويدراوغو، رئيس تجمع "نداء كايا"، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "هذه المظاهرة تأتي في أعقاب الهجوم على وحدة لعناصر الشرطة على محور بارسالوغو-فوبيه والذي أودى بحياة 11 منهم الاثنين الماضي".

وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ عام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.