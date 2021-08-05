شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. كيف ساهمت المبادرات الرئاسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة على الأرض.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر ان تلك المبادرات ساهمت في توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وحولته من “شعار مطلبي” إلى واقع معاش تمثل في مبادرات “تكافل وكرامة” ، “حياة كريمة” و”100 مليون صحة” وإنهاء قوائم الجراحات الحرجة في المستشفيات والاقتراب الرئاسي من المواطنين في الجولات الميدانية واستجابة الرئيس لطلباتهم المباشرة.

وأضافت الدراسة يمكن اعتبار الاهتمام الرئاسي بقضية العدالة الاجتماعية إشارات إلى “شكل الجمهورية الجديدة” وانطلاقها من نقطة تحويل الدولة لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الصادر عام 1966 إلى برامج تصل بتلك الحقوق إلى كل المواطنين دون تمييز.