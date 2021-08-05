تمويل 35 مشروعًا لتوفير فرص عمل للشباب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قال اللواء ياسر عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية موّلت 35 مشروعًا؛ لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت آمال محمد سيد مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، أنه جرى الموافقة على تمويل 35 مشروع إقراض ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة بقيمة إجمالية تبلغ 245 ألف جنيهًا؛ لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المركز والمدينة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.