صور.. ورشة عمل في مستشفى سوهاج الجامعي و4 عمليات ترقيع شرايين للمسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، جانب من ورشة عمل عن ترقيع الشرايين التاجية لعدد ٤ حالات من كبار السن، وذلك بقاعة الاجتماعات بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي القديم.

حضر ورشة العمل كل من الدكتور مصطفى منسي أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي بإمبابة، الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، الدكتور أيمن عبدالغفار رئيس القسم، وعددًا من الأطباء في ذات التخصص.

وأشاد "عبدالخالق" بمجهودات قسم جراحة القلب والصدر، موضحًا أن القسم نجح في إجراء عددًا من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة منذ افتتاحه، مثمنًا الدور الذي يقوم به الدكتور مصطفى منسي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بالتعاون مع فريق الأطباء بالقسم.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي إن ورشة العمل مستمرة طوال الأسبوع، مضيفًا أنها استقبلت ٤ حالات لمرضى من كبار السن، وستجرى عملية ترقيع للشرايين التاجية لهم.

يذكر أن قسم جراحة القلب والصدر جرى افتتاحه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ بتمويل من البنك الأهلي بتكلفة بلغت ٢٢ مليون جنيه.