الصين تعيد فتح مناجم فحم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ف ب):

سمحت الصين بإعادة فتح مناجم الفحم لمدة سنة، في وقت تشهد فيه البلاد التي تهدف إلى تحقيق حياد الكربون بحلول العام 2060، زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

ترزح شبكة الكهرباء تحت ضغط شديد بسبب ظروف مناخية مدمرة وموجات الحر التي تؤدي إلى الاستخدام المتزايد لمكيفات لهواء، بالإضافة إلى استئناف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي هذا السياق، أعطت وكالة التخطيط الصينية الضوء الأخضر الأربعاء لإعادة تشغيل 15 منجم فحم.

وقالت الوكالة في بيان صدر الأربعاء إن المناجم الواقعة في مناطق تمتد من منغوليا الداخلية (شمال) إلى شينجيانغ (شمال غرب)، ستوفّر حوالى 44 مليون طن من الفحم سنويا.

والأسبوع الماضي، سمحت السلطات بإعادة فتح 38 منجم فحم في منغوليا الداخلية.

في نهاية العام 2020، كان على الصين تقنين الكهرباء في ظل نقص الفحم.

والصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم، هي الدولة الأكثر استثمارا في الطاقات الجديدة، وقد تعهدت بكين تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وفي يوليو، أطلقت البلاد سوق الكربون الذي يفترض أن يساعدها على تقليل انبعاثاتها ويعد أداة حاسمة لمكافحة التغير المناخي.