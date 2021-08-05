توقيع الكشف الطبي على 71 مريضًا بضمور العضلات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد يحيى مدير عام التأمين الصحي ببني سويف، أن إجمالى عدد المترددين على العيادات ضمن مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي على مدار ثلاث جلسات قد بلغ 128 منهم 71 حالة جرى تشخيصها ضمور عضلات، والباقي ضمور بالمخ.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص الرقم 01220652059، لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا باستثناء يوم الجمعة تسهيلًا على المرضى.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة للمريض صورة شهادة ميلاد الطفل، وجميع التحاليل والفحوصات، وعلى رأسها رسم عصب وعضل في حالة تواجدهم، وقد جرى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال.