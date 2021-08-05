وفاة الفنانة المصريّة فتحية طنطاوي

اسماعيل عبد الحي - توفيت الفنانة المصرية فتحية طنطاوي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى إحدى مستشفيات أكتوبر، حيث دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، قبل أن تغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

وأعلن زوجها الملحن علي سعد أن تشييع الجثمان سيكون بعد ظهر اليوم، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.

شاركت الفنانة الراحلة في نحو 140 عملا فنيا، من أبرزها مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي، ومسلسل "الناس في كفر عسكر" مع صلاح السعدني، وفيلم "الطوق والأسورة" مع عزت العلايلي.

وفي عام 2019 قدمت آخر أعمالها وهو مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان، قبل أن تظهر مؤخرا في حفل تكريم زوجها في إحتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم المصري محمد صبحي.