السودان : الإعدام لـ6 عناصر من قوات الدعم السريع

وتعود تفاصيل القضية إلى خروج طلاب الثانويات بمدينة الأبيض، في تظاهرات 29 يوليو 2019 ، حيث قامت عناصر من قوات الدعم السريع بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 6 من الطلاب.
وطالب أولياء الضحايا اليوم أمام المحكمة بالقصاص لأبنائهم، وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام على 6 أشخاص من تلك العناصر، وأحالت آخر إلى محكمة الطفل بعد إدانته.
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