السودان : الإعدام لـ6 عناصر من قوات الدعم السريع

أصدرت محكمة الجنايات بغرب السودان، اليوم، حكما بالإعدام على 6 عناصر من قوات الدعم السريع، بعد إدانتهم بإطلاق النار على مظاهرات طلابية سنة 2019.

وتعود تفاصيل القضية إلى خروج طلاب الثانويات بمدينة الأبيض، في تظاهرات 29 يوليو 2019 ، حيث قامت عناصر من قوات الدعم السريع بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 6 من الطلاب.

وطالب أولياء الضحايا اليوم أمام المحكمة بالقصاص لأبنائهم، وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام على 6 أشخاص من تلك العناصر، وأحالت آخر إلى محكمة الطفل بعد إدانته.