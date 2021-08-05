العراق يدعو المجتمع الدولي لدعمه في محاربة داعش

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في التصدي لفلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأكّد الكاظمي، خلال لقائه مارك برايسون سفير بريطانيا في بغداد، على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول التنظيم المتشدد ومنعه من تهديد الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه، أكّد السفير البريطاني دعم بلاده لجهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم وراسخ للسلام والتنمية

المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار،

والثقافة، ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي.