مقتل 20 جندياً في منطقة الساحل بهجوم إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد منطقة الساحل الأفريقي من حين لآخر هجمات إرهابية تنفذها جماعات متطرفة مستهدفة السكان والقرى الآمنة وقوات الأمن.

وقع آخر تلك الهجمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. فقد قال المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا إن عشرين على الأقل من جنوده قتلوا على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقد قتل الجنود خلال هجوم على دورية قرب منطقة بحيرة تشاد.

وأضاف المتحدث لرويترز «نأسف لوفاة نحو 20 من جنودنا أثناء دورية روتينية في المنطقة». وأضاف أن الجيش صد المهاجمين.

ويشمل الساحل الأفريقي خمس دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وتنسق هذه الدول العمليات العهسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة.