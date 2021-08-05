خسائر لشركة أوبر بنصف مليار دولار.. فما السبب وراء ذلك؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أظهر تقرير لموقع “فوربس” عن تكبد شركة أوبر “Uber Technologies” الأميركية خسارة معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بقيمة 509 ملايين دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب زيادة استثماراتها المتعلقة بتعزيز توافر السائقين، رغم ارتفاع عدد الرحلات بنسبة 105% إلى 1.511 مليار رحلة مقارنة بـ 737 مليون رحلة في الربع الثاني من العام الماضي.

وكانت الخسارة المعدلة للشركة قد بلغت 837 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي مع تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب النتائج المالية للشركة.

وتمكنت أوبر من تحقيق صافي دخل بقيمة 1.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران مقابل خسارة صافية بقيمة 1.7 مليار دولار، في نفس الفترة من العام الماضي، مستفيدة من استثماراتها في شركتي Didi Global الصينية لخدمات نقل الركاب، وAurora.

ارتفاع الإيرادات

زادت إيرادات شركة أوبر 105% خلال الربع الثاني من 2021 إلى 3.93 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، مع الحجوزات الإجمالية 114% في الربع الثاني من هذا العام إلى 21.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات التوصيل 122% إلى 1.9 مليار دولار مقابل 886 مليون دولار في الربع الثاني من 2020، كما زادت إيرادات التنقل 106% إلى 1.62 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 787 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام كوفيد-19.

سجلت إيرادات الشحن زيادة بـ65% خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 348 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار في الربع الثاني من 2020.

ساهمت الولايات المتحدة وكندا بـ 50.3% أي بنحو ملياري دولار من إجمالي الإيرادات الربعية البالغة 3.9 مليار دولار، لتكون أكبر منطقة مساهمة في الإيرادات، في حين تعتبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ثاني أكبر المناطق مساهمة في الإيرادات بـ23.6% من إجمالي الإيرادات وبقيمة 929 مليون دولار.

مثلت الإيرادات الناتجة عن عمليات أوبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 18% من إجمالي الإيرادات وبقيمة 709 ملايين دولار بينما بلغت إيرادات أميركا اللاتينية 307 ملايين دولار لتكون بذلك الأقل مساهمة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7.8% فقط.

كانت شركة النقل التشاركي قد رضخت لنشطاء حقوق العمال في مارس/ آذار بإعلانها أنها ستعيد تصنيف 70 ألف سائق في المملكة المتحدة باعتبارهم عمالًا ومنحهم مزايا مثل الحد الأدنى للأجور والعطلات المدفوعة والتسجيل في خطط التقاعد.

أقل من توقعات السوق

تعتبر نتائج أوبر المالية أقل من توقعات السوق، فقد كان محللو Refinitiv قد رجحوا إعلان الشركة عن خسارة معدلة EBITDA بنحو 324.5 مليون دولار، بينما تكبدت الشركة 509 ملايين دولار.

كان سهم أوبر قد أغلق أمس الأربعاء على تراجع 2.3% إلى 41.8 دولار، ولكنه استمر في الهبوط بـ4.7% بعد ساعات من الإغلاق إلى 39.85 دولار، وسجلت القيمة السوقية للشركة 78.5 مليار دولار، بحسب ناسداك.

ومؤخرًا، أعلنت شركة سويفل التي تتخذ من دبي مقرا لها خططها للطرح العام في ناسداك من خلال اندماجها مع شركة Queen’s Gambit Growth Capital الأميركية وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة أو SPAC، في صفقة تقدر قيمة الشركة الشرق أوسطية بـ1.5 مليار دولار، وبذلك ستكون سويفل أول شركة يونيكورن -أي تفوق قيمتها المليار دولار- من الشرق الأوسط يتم إدراجها في ناسداك.