طيران الإمارات ترحب بقرار بريطانيا إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

رحبت طيران الإمارات بقرار بريطانيا إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي.



ويعكس القرار الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها بريطانيا والإمارات للحد من انتشار الفيروس.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية انه منذ إعلان بريطانيا الليلة الماضية شهدنا ارتفاعا كبيرا في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة ونقوم في طيران الإمارات بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة وسنعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم في دولة الإمارات يتميز بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى مشيرا الى الاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي وإجراءات الصحة والسلامة المعززة المتبعة على رحلات الركاب.