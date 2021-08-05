اليمن يستنكر استقبال الرئيس الإيراني وفدا حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت الخارجية اليمنية، الخميس، استقبال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وفد مليشيا الحوثي الانقلابية في طهران.

واعتبرت الخارجية اليمنية استقبال وفد مليشيا الحوثي في طهران تأكيدا على استمرار إيران في نفس النهج وذات السلوك غير المقبول.



وأدانت التهديد الإيراني للملاحة الدولية في الخليج العربي واستهداف السفن التجارية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الخارجية اليمنية، في بيان لها، إلى ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة التي ينتهجها في المنطقة.



وأكدت أن النظام الإيراني يتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء وتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية، وصولا إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية.



وأشارت إلى أنها حذرت في وقت مبكر من هذا السلوك الشائن الذي كان اليمن أحد ضحاياه.

وأعادت التذكير بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه والكف عن هذه الممارسات.

وأدى الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الخميس، في بداية ولاية من 4 أعوام.

وفاز رئيسي في انتخابات يونيو/حزيران، ويخلف حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.

ودخلت إيران في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى كبرى، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اعتمدها حيالها على مدى أعوام.