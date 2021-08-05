بطولة خاصة.. كيف نجت سفينة "خليج عمان" من الاختطاف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن "بطولة" لطاقم السفينة أسفلت برينسس التي حاولت مجموعة إيرانية مسلحة اختطافها قبالة ساحل عمان.

ونقلت "التايمز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم إن طاقم "أسفلت برينسس" نجح في إحباط محاولة السيطرة على السفينة وتحويل وجهتها إلى إيران.

وصعد 5 أو 6 عملاء إيرانيين على متن السفينة واستولوا عليها، الثلاثاء، لكن سرعان ما قام الطاقم الموجود على متنها بتخريب المحركات عن عمد لإعاقة تحريكها نحو إيران.

وهرب المسلحون الإيرانيون من السفينة بمجرد وصول سفن حربية أمريكية وعمانية إلى مكان الحادث، بحسب "التايمز".

وأشارت الصحيفة إلى عدم وقوع إصابات بين طاقم السفينة خلال محاولة الاختطاف.

وأعاد الحادث، الذي وصفته عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني مساء الثلاثاء بـ"اختطاف محتمل"، إحياء مخاوف التصعيد بمياه الشرق الأوسط وانتهى بقدر من الغموض كما بدأ.

والخميس الماضي، قتل بريطاني وروماني خلال هجوم لطائرة مسيرة على سفينة مرتبطة بإسرائيل، هي "ميرسر ستريت"، في الحادث الذي ألقت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها المطلع قوله: إن "مسلحين إيرانيين اقتحموا السفينة.. وحاولوا أخذها إلى إيران لكن الطاقم عطّل المحركات، لهذا عُرضت وهي تتمايل في الماء".

واطلعت شركة "آرغوس ميديا" على تسجيل للاتصالات خاص بالسفينة؛ حيث تم تأكيد وجود من 5 إلى 6 إيرانيين على متنها.

وأكدت السلطات البريطانية أن السفينة باتت آمنة، وأن الطاقم غادر دون إصابات.

وكانت عُمان قد أكدت بشكل رسمي، الأربعاء، محاولة اختطاف السفينة.

وكشفت 3 مصادر أمنية بحرية لـ"رويترز"، الثلاثاء، أن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، لكن طهران نفت ذلك.