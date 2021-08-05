ميقاتي: تقدم بطيء في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي عن تقدم بطيء في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه أبلغ الرئيس ميشال عون "أننا سنرتكب خطأ كبيرا إذا لم نسرع في تشكيل الحكومة".

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس عون: "اليوم تقدمنا في النقاش ولو كان بطيئا ونحن مصرين ومثابرين على تشكيل الحكومة".



وأكد ميقاتي أن جلسة اليوم مع الرئيس اللبناني كانت خطوة للأمام بشأن تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن "ما من تحد مع أي أحد ولا أحد متمسك بأي حقيبة وما من حقيبة تعود لطائفة معينة دستورياً".

وشدد نجيب ميقاتي أنه "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

وقال ميقاتي من قصر بعبدا: "أي كلمة سأقولها ستزيد من العراقيل، ولا حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب، ولا وقت للدخول في مشكلات جانبية".

وردّاً على سؤال حول حديثه عن مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قال: "لا مهلة دستورية للرئيس المكلّف، وقلت إنّ المهلة ليست مفتوحة من حسّي الوطني، وجلسة اليوم خطوة إيجابية إلى الأمام".



وأكد أنّه "عندما أشعر أنّ الطريق بات مسدوداً للتجانس سأخبر اللبنانيين، والآن لن أخلق مشكلاً ليس موجوداً"، معلناً عن لقاء ثانٍ مع عون غداً الجمعة".

وكان ميقاتي وصل عند نحو الرابعة عصراً إلى قصر بعبدا للقاء عون والبحث في التشكيلة الحكومية، وهو اللقاء الخامس بينهما منذ تكليف ميقاتي بتأليف الحكومة في 26 يوليو/تموز الماضي.