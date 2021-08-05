الرئيس الثامن لإيران.. إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى، رئيسا لإيران، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وتلا رئيسي، الذي يعتبر الرئيس الثامن لإيران، القسم وتعهد خلاله بـ"خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة"، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران.



وأكد الرئيس الإيراني الجديد أنه سيدعم "أي خطط دبلوماسية" تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال إن "الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع، سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف".

وسيكون الرئيس السابق للسلطة القضائية البالغ 60 عاما، أمام ملفات خارجية شائكة في مطلع ولايته الممتدة 4 أعوام، أبرزها التوترات مع الغرب، ومفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل ثلاثة أعوام.

وفاز رئيسي في انتخابات يونيو/حزيران، ويخلف حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.