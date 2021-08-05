جامعة الدول العربية "قلقة" من التوتر على حدود لبنان وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت جامعة الدول العربية قلقها من التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مؤكدة أنه ليس في مصلحة أي طرف.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الخميس إنها تعبر عن القلق ازاء الأنباء المتواترة عن التصعيد الذي تشهده حدود لبنان مع إسرائيل، محذرة من مغبته.

بيان الجامعة العربية شدد على أن "الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم".

ودعت الجامعة "الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات جوية على لبنان هي الأولى منذ سنوات، استهدف فيها مواقع في جنوب لبنان، قال إن صواريخ أطلقت منها باتجاه شمال الدولة العبرية، أمس الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن اثنين من الصواريخ الثلاثة، سقطا في إسرائيل في حين لم يعبر الثالث الحدود، وسقط في الأراضي اللبنانية.