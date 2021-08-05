طيران الإمارات ترحب بقرار إضافة الإمارات إلى قائمة العنبر البريطانية للسفر الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت طيران الإمارات بقرار إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العنبر البريطانية للسفر الدولي.



وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: " ترحب طيران الإمارات بقرار المملكة المتحدة إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العنبر للسفر الدولي، ما يعكس الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها المملكة المتحدة ودولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس. ومنذ إعلان المملكة المتحدة الليلة الماضية، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم، والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد، بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة. ونقوم في طيران الإمارات بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة، وسوف نعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة".

وأضاف كاظم "يتميز برنامج التطعيم في دولة الإمارات بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى العالم، فقد تلقّى أكثر من 79% من السكان جرعة واحدة، وأكثر من 71% تم تطعيمهم بالكامل ونظراً لانخفاض أعداد حالات الإصابة بالفايروس في الدولة، والاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي، وإجراءات الصحة والسلامة المعزّزة المتّبعة على رحلات الركاب، فإننا نأمل أن نرى دولة الإمارات تنتقل إلى القائمة الخضراء قريباً. لقد عملنا بالتعاون الوثيق مع شركاء في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات كوفيد-19 أو معلومات التطعيم، وسوف نواصل العمل مع حكومة المملكة المتحدة لاستئناف حركة السفر الاعتيادية بأمان".