4 مراحل في 36 شهرا.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين 2" الأحد المقبل لمتحدي الإعاقة فقط، ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين ويستمر شراء كراسة الشروط والتقديم حتى يوم 9 سبتمبر القادم.

هذا الطرح يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات سواء في اسكان محدودي الدخل أو الإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، أما في الإسكان المتوسط يتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) بمساحات 100 و110 و120 مترا.

ومنذ بداية التقديم وشراء كراسة الشروط حتى الاستلام يمر الحاجز بالعديد من المراحل على مدار 3 سنوات، يستعرضها الخليج 365 على النحو التالي:

- الخطوة الأولى تتمثل في شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تكون بشكل متوسط 15 ألف جنيه للإسكان الاجتماعي ولكن في الإسكان المتوسط، تكون في حدود 50 ألفا وحسب مساحة الوحدة، ويكون التقديم والحجز خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، (https://www.shmff.gov.eg/)، ثم انتهاء فترة التقديم يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفين للشروط، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلام عدد المتقدمين داخل كل مدينة، وإتاحة فرصة للتظلم على النتائج المعلنة واستكمال الأوراق المطلوبة.

- الخطوة الثانية تبدأ مع سداد الأقساط الربع سنوية للوحدات التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات ومن المتوقع أن تبدأ يناير المقبل، حيث يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 12 قسط وتختلف قيمة القسط على حسب مساحة الوحدة.

وعن أماكن تواجد شقق محدودي الدخل فهي تتواجد بمدن ومحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفرالشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

شقق الإسكان المتوسط تتواجد بمدن: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

- الخطوة الثالثة تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

ثم يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وإمضاء عقود الوحدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الآن على الأقل.

- الخطوة الرابعة، تكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

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