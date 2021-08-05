القوى العاملة: التفتيش على 94687 منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أظهرت التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و813 مصنعاً وشركة على مدى 16 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 13167 منشأة، والمنيا 8638، وسوهاج 7961 منشأة، والقليوبية 5802 منشآت، ودمياط 5269 منشأة، والبحيرة 5165 منشأة، والشرقية 5080 منشأة، والغربية 4885 منشأة، والمنوفية 2960 منشأة، والقاهرة 2902 منشأة، وكفرالشيخ 2878 منشأة، والأقصر 2844 منشأة، والإسماعيلية 2771 منشأة، والدقهلية 2742 منشأة، ومرسى مطروح 2707 منشآت، وبورسعيد 2669 منشأة، وأسيوط 2632 منشأة، والجيزة 2501 منشأة، وبني سويف 1842 منشأة، وجنوب سيناء 1399 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1716 منشأة، والوادي الجديد 1625 منشأة، والبحر الأحمر 1305 منشآت، وأسوان 1099 منشأة، والفيوم 903 منشآت، والسويس 877 منشأة .

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، على ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.​