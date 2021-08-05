أمام قبر أمه.. طالب يشعل النيران في جسده حزنًا على والدته وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أشعل طالب النيران في جسده، اليوم الخميس، أمام قبر والدته بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وجرى نقله مصابًا بحروق من الدرجة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة "ف. ي" 15 عامًا، طالب، بحروق من الدرجة الأولى.

وأفادت التحريات أن الطالب توفيت والدته وشقيقه، في يناير الماضي، إثر تعرضهم للاختناق داخل المنزل، بينما أصيب والده وشقيقه الثاني، ومنذ ذلك الوقت وهو يعاني من حالة نفسية سيئة، ودائم زيارة المقابر.

وتبين أنه أثناء زيارة الطالب لقبر والدته أحضر جركن بنزين وسكبه على نفسه، وأشعل النيران في جسده النار لعدم قدرته على تحمل فراقها.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، ومنها إلى مستشفى أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.