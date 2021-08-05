خلال يوليو.. تحرير 755 محضرًا و 814 قضية تموينية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة على مدار شهر يوليو الماضي، لضبط الوضع في مجال تداول السلع.

وجرى خلال الحملة تحرير 755 محضرًا بواقع 151 مخالفة نقص الوزن، و 154 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و 52 توقف عن الإنتاج، و 229 مخالفة تعليمات، و 8 لعدم وجود ميزان، و 37 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و107 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و17 لعدم الاحتفاظ بسجلات.

وكذا جرى تحرير 814 محضرًا منها 204 لعدم حمل شهادات صحية، و 292 لعدم الإعلان عن الأسعار، و 153 للذبح خارج المجازر، و 57 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و 69 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و7 حيازة سلع مجهولة المصدر، و 18 لحيازته سلع منتهية الصلاحية، ومحضرين تجميع مواد بترولية، و 8 تجميع دقيق بلدى مدعم، و 4 محاضر لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.