هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد استقرار أسعاره في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب وذلك بعد حدوث استقرار نسبي في أسعاره خلال الفترة الحالية.

وبحسب نجيب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس 794 جنيهًا مستقرا عند مستواه أمس، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 907 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيهًا.

وأضاف نجيب أن أسعار الذهب بالسوق المحلي مازالت مناسبة للشراء، خاصة في ظل توقعاته بحدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وذكر نجيب أن استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلي عادة ما يعقبه ارتفاع في سعر الجرام، لذا فهو ينصح الزبائن بالشراء في الوقت الحالي.

وعن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة، أوضح نجيب أن حالة البيع والشراء بالسوق تتسم بالهدوء منذ فترة.

ووفقا لقول سكرتير عام شعبة الذهب، يأمل التجار في تحرك المبيعات بالسوق خاصة أن عيد الأضحى الماضي لم ينجح في تنشيط السوق كما كان متوقعا.