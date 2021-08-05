أكاديمية إيفا تبدأ تدريب 2000 طالب جامعي على احتياجات سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

بدأت أكاديمية إيفا للموهوبين، برنامجها للتدريب الصيفي لطلبة السنوات النهائية الدراسية بعدد من الكليات، وذلك حرصاً من الشركة على المساهمة بفاعلية في تأهيل الطلاب لسوق العمل.

يضم التدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، كما يضم عدد من الطلبة من بعض الدول العربية والأفريقية.

ويستغرق البرنامج التدريبي، الذي تقدمه أكاديمية "ايفا" تحت عنوان "الاستكشاف الوظيفي"، شهرين متتاليين، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى دفعتين، ومدة الدراسة في كل منهما شهر.

وثمن د. عبد الناصر سنجاب عميد كلية الصيدلة الأسبق ونائب رئيس جامعة عين شمس للبحوث والدراسات سابقًا ، على جهد "ايفا فارما" في برامجها التدريبية سواء للصيادلة، أو لطلبة الجامعات المختلفة، بما يمكنهم من تحديد مسارهم العملي.

وشدد في كلمته خلال اجتماع إطلاق البرنامج الذي أقيم عبر تطبيق "زووم" Zoom، على أهمية دور الصيدلي خلال الفترة الحالية وفي ظل أزمة كورونا، مطالبًا الصيادلة بالعمل على مواكبة أحدث التطورات في المجال والاستمرار في البحث العلمي والالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة.

وقال اليوتيوبر أحمد الغندور الشهير بـ"الدحيح"، إن البرامج التدريبية هامة لطلبة الجامعات لاكتشاف نقاط تميزهم ومعرفة مجالات شغفهم، مضيفًا: "التحقت بكلية العلوم وأثناء فترة الدراسة وجدت شغفي في تقديم المحتوى العلمي بشكل مبسط ".

وتابع: أنشأت قناة "الدحيح" على موقع يوتيوب عام 2014 وكان اهتمامي نشر مقاطع فيديو حول تبسيط العلوم بطريقة سهلة مع شيء من الكوميديا، وهذه التجربة غيرت مسار حياتي.

وقال الدكتور جورج سعدان، رئيس قطاع المواد البشرية في “إيفا فارما”، إن هذا البرنامج يأتي للعام الحادي عشر على التوالي بدعم من شركة “إيفا فارما"، بهدف الربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، بما يساعدهم على اتخاذ القرار والتخطيط لمستقبلهم المهني، واكتشاف الموهوبين والمتميزين لتوفير فرص عمل لعدد منهم.

وأوضح أن المحاضرات يلقيها نخبة من المتخصصين بمختلف المجالات، ويتضمن التدريب جانب نظري من خلال محاضرات "اون لاين"، وجانب عملي يشمل تدريبات ميدانية بناءً على رغبة الطلبة، وزيارات لمصانع "ايفا فارما"، إحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال صناعة الدواء.

وذكر أن التدريب لا يقتصر على كليات الصيدلة فقط، بل بشمل كليات اخرى مثل الإعلام والتجارة والحقوق والهندسة وبعض الكليات الأخرى.

وأشار "سعدان" إلى أنه يتم تدريب الطلاب على الأساسيات التي يحتاجونها في سوق العمل وإثقال مهاراتهم كلًا حسب مجال دراسته، بداية من المهارات الشخصية، حتى علوم التسويق الإلكتروني، واتخاذ القرارات، والإدارة، والجودة، وعمليات التصنيع الدوائي، والجوانب المالية والقانونية.

فيما قال د. رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما والتي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له، إن التدريب يعطي المتدربين فرصة لاكتساب خبرات العمل، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف بناء فريق عمل متكامل والبحث عن أفضل الكوادر.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية عملت شركته على خلق وظائف جديدة، وبالفعل تم تعيين 321 شخص في مجالات مختلفة.

وتابع: رسالتنا حماية ملايين المرضى وجعل الصحة العامة حق إنساني، مؤكدًا أن "ايفا فارما" تأتي في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات في السوق الدوائي المصري حسب تقرير شهر يونيو الماضي، كما تتواجد في 40 دولة بما فيها كندا وقريبًا في أمريكا.