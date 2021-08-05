أمريكا / مقتل شرطي طعنًا بسكين على بعد أمتار من البنتاغون

اسماعيل عبد الحي - قالت شرطة وزارة الدفاع الأمريكية إن أحد أفرادها قُتل أمس الثلاثاء، في محطة للحافلات تبعد أمتار قليلة عن مبنى البنتاغون، بينما قُتل مهاجمه برصاص القوات التي هرعت لموقع الحادث، فيما أشار مسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الشرطي قُتل متأثرا بجراحه في هجوم بالسكين.

وأعلنت حالة التأهب القصوى في محيط الوزارة وأغلقت مخارج محطتي المترو والحافلات المجاورتين حتى إشعار آخر.

وصدرت أوامر لموظفي وزارة الدفاع عبر مكبرات الصوت بالبقاء داخل المبنى حوالي الساعة 10:40 (14:40 بتوقيت غرينتش) بعد سماع أعيرة نارية عدة في محطة للحافلات بالقرب من المبنى الشهير في فرجينيا.

وتم رفع حال التأهب نحو الساعة 12:10، لكن مخارج محطتي المترو والحافلات ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

وأشار مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم ذكر إسمه، إلى أن الشرطي قُتل متأثرا بطعنات، بينما أصيب مهاجمه بالرصاص وقُتِل.

وقال قائد القوة، وودرو كوسيه لصحافيين "الحادث إنتهى والمنطقة آمنة، والأهم من ذلك أن مجتمعنا لم يعد مهددا".

وبقي البنتاغون متحفظا جدا في ما يتعلق بملابسات الواقعة ورفض على مدى ساعات عدة، تأكيد وفاة عنصر الشرطة، في حين كان كثير من المسؤولين في فرجينيا يُقدمون تعازيهم عبر "تويتر".

أ ف ب