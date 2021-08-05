الأردن يحبط محاولة لتهريب نصف مليون حبة مخدر من سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة لتهريب نصف مليون حبة مخدرة، قادمة من سوريا إلى المملكة، عبر معبر “جابر” الحدودي، وذلك بعد ساعات فقط من إعادة افتتاحه.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، “عامر السرطاوي”، قال اليوم الخميس، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن”.

كما أشار إلى أنه “بعد جمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها، وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي، وخلال تفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جاريا”.

ويأتي إحباط تهريب المخدرات بعد ساعات فقط من إعلان السلطات الأردنية إعادة فتح معبر “جابر” أو “نصيب” الحدودي مع سوريا أمام حركة شحن البضائع وذلك بعد أربعة أيام من إغلاقه بسبب الوضع الأمني في درعا.

يشار إلى أن الأردن، أعلن مساء أمس، عودة حركة الشاحنات القادمة والمغادرة في معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، فيما لا يزال مئات الأردنيين عالقون في دمشق في أعقاب قرار إغلاق المعبر أمام المسافرين بسبب الأوضاع الأمنية.

وأفاد نقيب أصحاب شركات التخليص في الأردن “ضيف الله أبو عاقولة” في تصريحات صحفية بعودة حركة الشحن القادمة والمغادرة في مركز جابر للشحن فقط، اعتباراً من صباح الخميس.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على عودة الحركة الطبيعية للشحن فقط كما كانت قبل الإغلاق.

أما بخصوص الوارد والصادر للمملكة من سوريا ولبنان، فإن العمل وفق أبو عاقولة مازال جاريا على نظام الباك توباك لإشعار آخر مؤقت.