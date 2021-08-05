أبرز الشخصيات المتشددة المرشحة للانضمام لحكومة رئيسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - يبدو أن الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة المتشدد إبراهيم رئيسي، سيكون التشدد هو العامل المشترك بينها، بخلاف قربها من المرشد والحرس الثوري.

قالت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الخميس، إن الشخصية المرشحة لتولي منصب وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي هو ”حسين أمير عبد اللهيان“، أحد الشخصيات السياسية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واستند موقع صحيفة ”دنياي اقتصاد“ الإيرانية في تقرير له، إلى حضور عبد اللهيان الليلة الماضية لاجتماع بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية البوسني ووزير الخارجية العماني اللذين زارا طهران، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن وزير الخارجية الإيراني المقبل.

وخلال الاجتماعين اللذين عقدا في مقر الرئاسة الإيرانية، جلس عبد اللهيان إلى جانب وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف.

حسين أمير عبد اللهيان

وفي بداية رئاسة حسن روحاني عام 2013، أثار وجود ظريف إلى جانب الرئيس المنتخب آنذاك تكهنات مماثلة، وفي النهاية قدم روحاني ظريف إلى البرلمان كوزير مقترح.

وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت وسائل الإعلام الإيرانية بعض الشخصيات السياسية المحافظة كمرشحين لمنصب وزير الخارجية، بمن فيهم حسين أمير عبد اللهيان.

وفي سياق متصل، كتب الإعلامي المقرب من الحرس الثوري الإيراني، حسين دليريان، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلا: ”الأستاذ أمير عبداللهيان مبروك عليك وآمل أن تنجح في هذه المسؤولية الجادة والحساسة“.

وأدى وجود عبد اللهيان في الاجتماعات الخارجية للرئيس الإيراني الجديد إلى قيام وسائل الإعلام الإيرانية بتقييمه باعتباره الاختيار الأخير لوزارة الخارجية.

ويشغل عبد اللهيان حاليًا منصب مستشار الشؤون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وفي الأشهر الأولى من وزارة محمد جواد ظريف، كان حسين أمير عبد اللهيان نائب ظريف للشؤون العربية والأفريقية، لكن تغييره أثار انتقادات واسعة النطاق من الأصوليين لحكومة حسن روحاني.

وكان عبد اللهيان في عهد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، يتولى منصب مستشاره الخاص للشؤون الدولية.

ومن المقرر أن يؤدي إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية اليوم الخميس في البرلمان الإيراني، بحضور شخصيات من داخل إيران وخارجها.

وسبق أن أفادت الأنباء أنه سيقدم قائمته للوزراء المقترحين إلى البرلمان في نفس اليوم، لكن وسائل الإعلام المقربة من رئيسي تقول إنه سيقدم القائمة إلى البرلمان يوم الأحد المقبل من أجل التصويت على الثقة.

وبالتزامن مع أداء رئيسي اليمين الدستورية في البرلمان، أعلنت السلطات في طهران تعطيل الدوام الرسمي اليوم بذريعة تفشي فيروس كورونا، بينما فرضت السلطات حظرًا على الطائرات التي تحلق فوق المدينة لعدة ساعات.

شمخاني في منصبه ووحيدي وزيرا للداخلية

وفي سياق آخر، تحدث مصدر إيراني مطلع لموقع صحيفة ”دنياي اقتصاد“ الإيرانية، طلب عدم نشر اسمه، استكمال المثلث السياسي والأمني للحكومة الجديدة.

وقال المصدر ”حسب المعلومات، من المفترض أن يواصل الأدميرال علي شمخاني عمله على رأس الجانب الأمني في حكومة رئيسي وهو منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي“.

وأضاف ”سيتم تسليم وزارة الداخلية، التي هي رمز لكل من السياسة والأمن، إلى وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد أحمد وحيدي“، مؤكدًا أن ”حسين أمير عبد اللهيان سيتولى وزارة الخارجية“.