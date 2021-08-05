هذا ما فعله طاقم سفينة “أسفلت برينسِس” لإفشال اختطافها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2021 3:14 مساءً

تعمد طاقم السفينة “أسفلت برينسِس” تعمد تخريب محركاتها لإعاقة فرقة الاختطاف من تحريكها نحو إيران، حسب ما كشفته مصادر في الحكومة البريطانية.

وقال مصدر حكومي لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن عناصر الفرقة الإيرانية المسلحة هربوا من السفينة التي ترفع علم بنما عقب وصول سفن حربية أميركية وعمانية لإنقاذها.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها المطلع قوله إن “مسلحين إيرانيين اقتحموا السفينة (..) وحاولوا أخذها إلى إيران لكن الطاقم عطّل المحركات، لهذا عُرضت وهي تتمايل في الماء”.

واطلعت شركة “آرغوس ميديا” على تسجيل للاتصالات بين السفينة وخفر السواحل الإماراتي، حيث تم تأكيد وجود “خمسة إلى ستة إيرانيين” على متن السفينة.

وأكدت السلطات البريطانية أن السفينة باتت آمنة، وأن الطاقم غادر السفينة دون إصابات.

وكانت عُمان قد أكدت بشكل رسمي، الأربعاء، محاولة اختطاف السفينة.

وكانت ثلاثة مصادر أمنية بحرية قد أكدت لرويترز، الثلاثاء، أن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، ونفت إيران ذلك.

وقالت وكالة أنباء فارس إن أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ندد بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج، ووصفها بأنها “نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات”.

وأتى هذا الحادث بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة النفط “ميرسر ستريت” قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن سقوط قتيلين. وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا مسؤولية الهجوم لإيران، فيما نفت طهران مسؤوليتها.