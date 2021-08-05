شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث ..سنغافورة تسجل إصابات بكورونا أقل من 100 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سنغافورة حالات إصابة بفيروس كورونا أقل من 100 حالة لليوم الثالث على التوالي، وذلك قبل قيام الحكومة بمراجعة قيود التباعد الاجتماعي، التي كانت تحظر تجمع أكثر من شخصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الصحة السنغافورية أعلنت اليوم الخميس تسجيل 96 حالة إصابة محلية.

وقال وزير المالية لورانس وونج إن الحكومة سوف تقدم تحديثا للوضع الوبائي قريبا.

وكانت سلطات سنغافورة تعتزم بداية هذا الشهر مراجعة الاجراءات التي تم إعادة فرضها بعد انتشار فيروس كورونا من ميناء للصيد في منتصف يوليو الماضي لأماكن أخرى، شملت مقاهي كاريوكي ومستشفيات.

وقال المسؤولون إن أي تخفيف للقيود سوف يكون مشروطا بتوافر أسرة في المستشفيات للحالات الحرجة ووتيرة التطيعم ضد فيروس كورونا في المدينة.

وقد حصل 64% من سكان سنغافورة على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا. وتسعى سنغافورة لتطعيم 80 % من تعداد سكانها ضد الفيروس بحلول سبتمبر المقبل.