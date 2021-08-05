شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تمدد الإغلاق 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت بنجلاديش تمديد إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى، في محاولة لاحتواء الزيادة في إصابات فيروس كورونا بسبب سلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى.

وجاء في إشعار حكومي اليوم الخميس أن القيود الحالية سوف تستمر حتى 10 أغسطس. وأضاف أن المصانع والرحلات الجوية الداخلية مستثناة من الإغلاق.

ووسط ارتفاع أعداد إصابات كورونا، فرضت بنجلاديش إغلاقا على مستوى البلاد في أوائل الشهر الماضي، حيث أغلقت المكاتب ومراكز التسوق وأوقفت وسائل النقل العام.

ومع ذلك، تم تخفيف القيود لمدة تسعة أيام لتمكين الناس من التنقل خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى، قبل إعادة فرض الإغلاق في 23 يوليو لمدة أسبوعين آخرين.

وتسجل بنجلاديش حاليا أعلى أعداد من الإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف سلالة دلتا في البلاد في يونيو.

وتمثل سلالة دلتا 98% من الحالات في بنجلاديش، وفقا لبحث أجرته جامعة بانجاباندهو شيخ مجيب الطبية.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، سجلت بنجلاديش 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط ، و236 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وفقا لإحصاء حكومي.

ومن المقرر أن تبدأ الدولة الواقعة في جنوب آسيا حملة تطعيم واسعة النطاق تركز على المناطق الريفية يوم السبت، ثم تخطط لرفع قيودها تدريجيا في 11 أغسطس.

وقال مزمل حق، الوزير البارز الذي يرأس لجنة مواجهة الوباء الحكومية، للصحفيين يوم الثلاثاء: "التطعيم الجماعي ضد الفيروس سوف يساعدنا على العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية".

وجاءت تصريحاته بعد اجتماع قرر فيه المسؤولون السماح باستئناف العمل في المكاتب وتشغيل وسائل النقل العام على نطاق محدود من منتصف الأسبوع المقبل.

وسجلت بنجلاديش حتى الآن ما يقرب من 3ر1 مليون حالة إصابة بالفيروس و 21 ألفا و638 حالة وفاة منذ بدء الوباء بها في مارس من العام الماضي.