شكرا لقرائتكم خبر عن 794 وفاة و 23120 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 794 حالة وفاة و 23120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و 379904 إصابات.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 162509 .

وتعافى 20370 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 700212 حالة.