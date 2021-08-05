شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر بعد تسجيل أكثر من مئة ألف حالة أمس الأربعاء، مع اجتياح السلالة المتحورة دلتا مناطق لم يحصل فيها الناس على التطعيم.

وأظهرت بيانات رويترز حتى يوم الأربعاء أن البلاد تسجل 94819 حالة في المتوسط على مدى سبعة أيام، وهي زيادة بواقع خمسة أمثال خلال أقل من شهر. ويرسم هذا المتوسط أدق صورة لمدى سرعة ارتفاع وتيرة الإصابات لأن بعض الولايات لا تعلن حالات العدوى إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

وقال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه خلال الأسابيع القادمة قد يزداد عدد الحالات بواقع المثلين ليصل إلى 200 ألف يوميا بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن السلالة دلتا، التي رصدت أول مرة في الهند، تشكل 83 في المئة من الحالات الجديدة التي تُسجل في الولايات المتحدة.

وأظهر تحليل للبيانات أن الوفيات قفزت 33 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل نحو 377 حالة وفاة يوميا في المتوسط.