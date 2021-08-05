الطلب من الآلاف مغادرة منازلهم في كاليفورنيا بسبب الحرائق

05 أغسطس , 2021

دعي نحو ألفين من سكان كاليفورنيا الأربعاء إلى مغادرة منازلهم فوراً، مع اقتراب الحريق ديكسي فاير وهو الأكبر في هذه الولاية الأميركية الواقعة في غرب الولايات المتحدة هذه السنة.

وكتب مكتب شريف بلوماس كانتري في تغريدة متوجها إلى سكان بلدتي غرينفيل وشيستر: في حال كنتم لا تزالون في المنطقة عليكم التوجّه شرقاً على الفور.

وأضافت التغريدة: في حال كنتم عاجزين عن المغادرة توجهوا إلى ملعب البيسبول في مدرسة سيشتر الثانوية.

وينتشر حريق ديكسي فاير في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف تموز/يوليو وهو على ارتباط بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف في العالم لا سيما في شمال القارة الأميركية وتؤجج رياح عاتية هذا الحريق الكبير.

حرائق الغرب الأميركي التهمت 40 ضعف مساحة باريس من الغابات