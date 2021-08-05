الحكومة الأميركيّة تحقّق في اختفاء زجاجة ويسكي أهدتها اليابان لـ بومبيو

05 أغسطس , 2021

تحقّق الحكومة الأميركيّة في اختفاء زجاجة ويسكي تقدر قيمتها بنحو 5,800 دولار، كانت اليابان قد أهدتها لوزير الخارجيّة الأميركي السّابق مايك بومبيو.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة الى وزارة الخارجية الأميركية في 24 حزيران/يونيو عام 2019، مشيرة إلى أنّ بومبيو كان حينها في زيارة الى السعودية ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقا.

ويحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن 390 دولاراً، ولكن إن كانت قيمتها أعلى وأراد الاحتفاظ بها يتوجب عليه دفع ثمنها للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الاعتيادي أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

وقال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق الذي تولى ايضا رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية CIA لا يعلم شيئا عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.