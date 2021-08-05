الإمارات وإيطاليا.. روما تتخذ خطوات نحو إصلاح العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه إيطاليا إلى خطوة إيجابية في علاقاتها مع الإمارات، وذلك من خلال رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى البلاد، اتخذتها لجنة برلمانية مؤخرا.

وقررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بعد "تقييم إيجابي" تجاوز "الإجراءات التقييدية" حول تصدير الأسلحة إلى الإمارات، في نهج جديد تنحوه حكومة روما، بالتناغم مع برلمان البلد الأوروبي.

وقال موقع "ديكود 39" التابع لمجلة "فورميكي" الإيطالية إن "روما تتجه بشكل تدريجي نحو إصلاح الخلل في العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات"، مشيرا إلى تنسيق بين وزيري الدفاع لورينزو جويريني، والخارجية لويجي دي مايو، في الحكومة الإيطالية، اللذين تحدثا في 7 يوليو/تموز الماضي، حول تقديم قرار المهمات للعام الحالي إلى اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ.

ونقل الموقع الإيطالي عن مصادر قريبة من ملف العلاقات بين إيطاليا والإمارات، تقييما إيجابيا لتلك الخطوات، اعتبر أن "توصية البرلمان خطوة أولى إيجابية"، قبل تنفيذ رسمي من السلطة التنفيذية في روما.

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي عن توصلها إلى "تقييم إيجابي" لتجاوز الإجراءات التقييدية التي سبق اتخاذها ضد الإمارات، خصوصاً فيما يتعلق بتصدير الأسلحة من أجل إعادة تنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري.

وقامت اللجنة -حسب الموقع الإيطالي- بصياغة وثيقة مشتركة وأرسلتها إلى البرلمان الأوروبي والحكومة الايطالية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، اللجنة الأوروبية للأقاليم أطلقت عليها "شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي.. أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط"، وتضمنت موافقة على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

وأوصت اللجنة في الوثيقة الحكومة الإيطالية بـ"استثمار فرصة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج التي اتخذت، كما في حالة الإمارات موقفًا جديدًا وأكثر مسؤولية في المنطقة، بدعمها الحوار والسلام والاستقرار، وهو ما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب بمناهضة إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى تقديم الإمارات الدعم الإنساني لجهود الأمم المتحدة لإغاثة الشعب اليمني".

وكان الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عبر في لقاء مع بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، عن شكره للتوصية التي رفعتها اللجنة بشأن حظر بيع الأسلحة عن دولة الإمارات.

وعرفت العلاقات الإماراتية الإيطالية مؤخرا بعض التوتر، على خلفية طرد القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" العسكرية؛ ردا على حظر الأسلحة الذي فرضته روما على الإمارات في مطلع العام الجاري.