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انجلترا ترفع الحظر عن المحصنين والقادمين من أوروبا وقطر والإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

أعلنت بريطانيا تغيير قواعد السفر الدولي، ما يسهل دخول المسافرين من العديد من دول أوروبا والهند وقطر والإمارات العربية إلى إنجلترا.

فاعتبارًا من يوم الأحد، لن يحتاج المسافر من فرنسا إلى إنجلترا إلى الحجر الصحي إذا كان محصنًا بالكامل.

وأضيف إلى القائمة القادمون من: "النمسا، ألمانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، لاتفيا، رومانيا، والنرويج"، إلى قائمة دول المخاطر المنخفضة.

كما صنفت الهند وقطر والإمارات على أنها متوسطة الخطورة، ما يعني أن الأشخاص من هذه البلدان لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي في فنادق مخصصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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