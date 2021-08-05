رئيس البرازيل ينتقد بشدة فتح تحقيق معه بشأن مزاعمه عن نظام الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (بي بي سي):

انتقد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بشدة، قرار المحكمة العليا فتح تحقيق في حقه لنشره معلومات مضللة بعد هجماته المتواصلة غير المدعومة بأدلة على النظام الانتخابي في البلاد.

وفي بث مباشر على فيسبوك، الخميس الماضي، تحدث بولسونارو عن عوار في نظام الاقتراع الإليكتروني وعمليات تزوير محتملة من دون تقديم أية أدلة على ذلك.

وهدد بولسونارو قائلا: "إما أن تجرى انتخابات نزيهة في البرازيل، وإلا لن تجرى انتخابات".

وقال بولسونارو إن قرار المحكمة الدستورية "غير دستوري" وإن التصدي له "سيتعارض أيضا مع الدستور"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويدعو الرئيس اليميني إلى طباعة إيصالات بعد التصويت الإلكتروني للسماح بإعادة احتساب الأصوات في حال حصول طعون، غير أن محكمة الانتخابات العليا، التي تؤكد أن النظام الحالي لا تشوبه أي عمليات تزوير، تشدد على أن طباعة إيصالات ورقية من شأنها تعريض العملية الاقتراعية "لمخاطر تلاعب كما حدث في الماضي".

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو سيخسر الانتخابات في مواجهة خصمه اللدود الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حال قرر هذا الأخير الترشح.