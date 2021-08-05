قطاع غزة: عودة الوكالة الأمريكية بعد انقطاع 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

استأنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملها في قطاع غزة بعد توقف دام ثلاث سنوات.

يأتي ذلك بعد تحول في الموقف الأمريكي، إذ يسعى الرئيس جو بايدن لاستعادة التمويل للإغاثة الفلسطينية، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ألغى جهود المساعدة.

وتعمل أنشطة الوكالة على تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين مناهج التعليم والصحة، واحتياجات البنية التحية الرئيسية في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصحي وشبكات الطرق؛ بناء التنمية والاستثمار ونمو العمالة بقيادة القطاع الخاص؛ وتوسيع القدرة على الاستجابة لاحتياجات المساعدة الإنسانية الحرجة في غزة.