للشهادات المعادلة.. تعرف على موعد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة يومي ١٧ و١٨ يوليو الماضي، وكذلك ٢ و٣ أغسطس لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأربع (الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة) في ٥ مراكز معتمدة بجامعات (بنها وحلوان والجلالة والملك سلمان الدولية فرعي شرم الشيخ ورأس سدر). وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg

تابعت التعليم العالي، وستظهر نتائج تنسيق هؤلاء الطلاب ٩ أغسطس القادم، وترسل بعدها قوائم الطلاب المقبولين لمكتب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وباقي طلاب الشهادات المعادلة على ثلاث مراحل خلال شهر أغسطس الجاري بناء على أولوية انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، سيعقد اختبار القبول يوم الأربعاء الموافق ١١أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق ٥ أغسطس، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ١٧، ١٨ أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق ١٢ أغسطس، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥، ٢٦ أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس.

وأشارت الوزارة، إلى أن القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (٧٠٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + ٢٥٪ لاختبار المعلومات القطاعية + ٥٪ لاختبار التفكير النقدي).