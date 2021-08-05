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مقتل 24 عسكرياً تشادياً في هجوم لـ"بوكو حرام"

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:26
أرشيفية
عربي ودولي

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قتل 24 جندياً تشادياً على الأقل وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات الإرهابية، حسبما ذكر نائب مسؤول المنطقة، اليوم الخميس. وقال حاجي جديدي: إن «عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام». وأضاف أن «24 جندياً قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة». وأكد المتحدث باسم الجيش، الجنرال عظيم برماندوا أغونا لفرانس برس، الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.

المصدر: وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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