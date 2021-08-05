مصرع 10 أشخاص إثر تحطم شاحنة في ولاية تكساس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 شخصا آخرين، جراء تحطم شاحنة محملة بحمولة زائدة على متنها 29 مهاجرا على طريق سريع ناء بجنوب تكساس، حسب ما قالت السلطات الأميركية.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الرابعة عصرا يوم الأربعاء على طريق 281 في إنسينو بولاية تكساس، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال ماك ألين.

وقال السارجنت ناثان براندلي من إدارة السلامة العامة في تكساس إن الشاحنة، المصممة لاستيعاب 15 راكبًا، كانت مسرعة بينما حاول السائق الانحراف عن الطريق السريع إلى طريق الأعمال 281، لكنه فقد السيطرة على الشاحنة الثقيلة التي اصطدمت بعمود معدني وعلامة توقف.

وأوضح أوربينو مارتينيز قائد شرطة مقاطعة بروكس إن الشاحنة لم تكن ملاحقة من الشرطة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جميع الركاب كانوا مهاجرين.

قال براندلي إن عدد القتلى أعلن في البداية أنه 11 لكن تم تعديله لاحقا، لافتا إلى أن أن الأشخاص العشرين الذين نجوا من الحادث الأول يعانون من إصابات خطيرة إلى حرجة.

ونوه إلى أنه جرى حجب هويات الثلاثين الذين كانوا في الشاحنة حتى يتم إخطار الأقارب، فيما لم يتم الإفراج على الفور عن أي معلومات عن الشاحنة، بما في ذلك مكان تسجيلها أو من يملكها.

وقد أدى ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى ارتفاع في عدد حوادث اصطدام المركبات التي تزدحم بالمهاجرين الذين يدفعون مبالغ كبيرة لتهريبها إلى البلاد.

وذكرت صحيفة دالاس مورنينغ نيوز أن تجنيد السائقين الشباب لعمليات التهريب، بالإضافة إلى السرعة المفرطة والقيادة المتهورة من قبل هؤلاء الشباب، قد أديا إلى وقوع حوادث مروعة.