غانتس: إيران مشكلة عالمية وإسرائيل مستعدة لمهاجمتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ​بيني غانتس​، “إستعداد بلاده لمواجهة ​إيران​ على أصعدة مختلفة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى “ضرورة أن تعزز تل أبيب قدراتها في هذا المجال، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها”. وأكد “أننا نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك”.

ورد غانتس، في حوار مع شبكة “Ynet” الإخبارية، إيجاباً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي، أن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد إنشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية. وأشار إلى أن “إيران من دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في ​لبنان​ و​غزة​ وتنشر قوات تابعة لها في ​سوريا​ والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن”.

ودعا ​المجتمع الدولي​ إلى الإدراك أن إيران “ليست مشكلة خاصة بإسرائيل” بل إنها مشكلة عالمية، وألقى اللوم مجدداً على إيران في الهجوم الذي إستهدف الأسبوع الماضي الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة سواحل سلطنة عمان. وشدد على أنه يجب إيجاد توازن سياسي- إستراتيجي بين إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه إيران، موضحاً أنه يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية.