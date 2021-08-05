شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تطلب مساعدة «الأوروبي» لإنقاذ المهاجرين واللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت إيطاليا عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية الأوروبيين لبحث تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، لإيجاد حل لإنقاذ المهاجرين واللاجئين عن طريق البحر، وهي القضية التي تثير انقسامات حادة بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيسي مع مفوضة الداخلية الأوروبية سيلفا يوهانسون، حيث طالبت بعقد اجتماع طارئ للشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي حول هذه القضية، مشيرة إلى أن أكثر من 30 ألف شخص هبطوا على شواطئها على متن قوارب حتى الآن هذا العام. كما يأتي هذا الطلب في الوقت الذي تسعى فيه سفينتا الإنقاذ التابعتان للمنظمات غير الحكومية( أوشن فايكنغ) و(سي واتش 3 )إلى إنزال نحو 800 شخص، بينهم نساء وأطفال.