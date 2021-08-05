شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية "المُرَحَّلَةُ" للعام 1443 هجرية في دوائر حكومة دبي، يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

