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ماليزيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

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وافقت السلطات الصحية في ماليزيا، الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا ضد "كوفيد-19".

 

وأعلن مدير قطاع الصحة في ماليزيا الجنرال نور هشام عبد الله في بيان، موافقة ماليزيا على التسجيل المشروط للاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

 

ويعني التسجيل المشروط أنه يجب رصد وتقييم المعلومات بشأن جودة وسلامة وكفاءة اللقاح بناء على أحدث البيانات.

 

كانت وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت، الخميس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 20 ألفا و596 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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