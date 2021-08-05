حرائق غابات اليونان تستعر لليوم الثالث

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان في جزيرة قرب أثينا، الخميس، وكافحت حريقاً قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري بغرب بيلوبونيز، في الوقت الذي استعرت فيه حرائق الغابات لليوم الثالث.



وأججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية والرياح العاتية أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصاً من أحد الشواطئ فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأرسلت سحباً من الرماد والدخان في الهواء، واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.

وأجلت السلطات المزيد من الناس من إيفيا، الخميس، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق.

ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأخليت قريتان في منطقة بيلوبونير، الأربعاء، بينما استعر حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري.

وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني لتلفزيون "إيه.إن.تي1" إن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل.