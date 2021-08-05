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طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات تسجلها طوكيو منذ بداية الجائحة.

وكانت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي قد ذكرت أن سلالة "دلتا" هي "سلالة شديدة العدوى". وناشدت المواطنين مجددا البقاء في منازلهم، على الرغم من العطلات الصيفية ومهرجان "أوبون" البوذي المقبل.

وتخضع طوكيو ومقاطعات أخرى لحالة الطوارئ حتى 31 من أغسطس، إلا أن الإجراءات المفروضة تعد مخففة إلى حد ما. فالمطاعم والحانات، على سبيل المثال، تفتح أبوابها، ولكن دون تقديم الكحوليات، بالاضافة إلى ضرورة إغلاقها في ساعات مبكرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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