شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: 20685 إصابة جديدة بكورونا و611 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 20685 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في أكبر قفزة يومية في الإصابات منذ أواخر يناير كانون الثاني ليرتفع معها مجمل الإصابات إلى مليونين و901094.

وسجلت المكسيك 611 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إجمالا إلى 242547.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.